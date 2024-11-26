Минобороны предупредило об ответе на атаки ВСУ ATACMS в Курской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Минобороны РФ предупредило об ответе на удары ВСУ американскими ракетами ATACMS по объектам в Курской области.

В настоящее время российское оборонное ведомство контролирует обстановку.

Украинские военные 25 ноября нанесли удар восемью ракетами ATACMS по аэродрому Курск-Восточный. Семь снарядов были сбиты, один достиг цели. Из-за падения обломков двое военных получили легкие ранения, также незначительно повреждены объекты инфраструктуры.

Кроме того, 23 ноября ВСУ пятью ракетами ATACMS ударили по позиции зенитного ракетного дивизиона С-400 в районе Лотаревки. Три снаряда были уничтожены, еще два достигли цели, из-за чего радиолокационная станция получила повреждения. Также в результате атаки пострадали российские военные.

