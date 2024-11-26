Франция отправила обученных солдат ВСУ на Украину

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Прошедшие обучение во Франции 2,3 тысячи украинских солдат вооруженного формирования "Анна Киевская" отправились обратно на Украину, чтобы принять участие в боевых действиях. Об этом сообщил глава французского Минобороны Себастьян Лекорню.

"Бригада "Анна Киевская" покинула страну, чтобы присоединиться к украинскому театру (боевых действий. – Прим. ред.)", – приводит его слова РИА Новости.

Лекорню также заявил, что Франция готова продолжить обучение украинских военных. Он отметил, что стране необходимо нарастить возможности обучения подобных бригад.

Ранее посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил украинским военнослужащим, которые проходят обучение, что им не нужно бояться смерти. По его словам, у военных Украины осталось мало шансов выжить на передовой.

