Фото: Агентство ''Москва''/Артур Новосильцев

Политики стран Запада продолжают пытаться использовать Украину, чтобы при помощи нее нанести РФ стратегическое поражение. Этими словам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал разрешение ударов вглубь РФ дальнобойным оружием.

Накануне Госдеп Соединенных Штатов Америки подтвердил решение снять ограничения на использование западных ракет дальностью до 300 километров для ударов ВСУ по российским территориям.

При этом представитель Кремля уже отмечал, что нынешняя власть США до последнего будет продолжать военную политику. В противоположный пример он отметил избранного президента Штатов Дональда Трампа, который во время предвыборной кампании заявлял о мире.

Между тем в ночь на 19 ноября киевский режим атаковал шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS по объекту в Брянской области. В свою очередь, ВС РФ сбили пять ракет и повредить одну. При этом части ракеты упали на техническую территорию военного объекта в регионе. Из-за этого произошел пожар, который удалось в короткие сроки ликвидировать.

В свою очередь, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что эта атака стала сигналом того, что Запад хочет продолжения конфликта. Глава ведомства подчеркнул, чо в настоящее время РФ официально опубликовала основы ядерной доктрины. Он также выразил надежду, что западные страны прочитают документ.