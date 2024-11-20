Макрон призвал Россию к коллективной деэскалации ситуации на Украине

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Французский президент Эммануэль Макрон призвал власти РФ принять участие в "коллективной деэскалации" ситуации на Украине после разрешения ВСУ бить оружием Запада вглубь России.

"Я призываю президента (России Владимира. – Прим. ред.) Путина к здравому смыслу и к его обязанностям соблюдать Устав ООН и принять участие в коллективной деэскалации", – цитирует РИА Новости слова Макрона во время выступления на полях саммита G20 в Бразилии.

Госдеп США подтвердил, что Белый дом решил снять ограничения на использование западных ракет дальностью до 300 километров для ударов Украиной по территории России.

В ночь на 19 ноября военные ВСУ нанесли удар шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS по объекту в Брянской области. Российским силам удалось сбить пять ракет и повредить одну. Ее фрагменты упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, из-за чего произошел пожар. Его оперативно потушили.

Тем не менее украинский лидер Владимир Зеленский не подтвердил применение американских ракет при атаке на Брянскую область.