Лавров: киевский режим сотрудничает с международными террористическими организациями

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Киевский режим тесно сотрудничает с международными террористическими организациями, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на 20-м заседании Совещания глав органов безопасности и разведслужб государств – участников СНГ.

По его словам, они помогают Киеву с переправкой наемников для военных действий против России и с подготовкой боевиков для борьбы с законными правительствами в Африке и Сирии.

"Неонацистский киевский режим применяет откровенно террористические методы, тесно сотрудничает с международными террористическими группировками и транснациональными криминальными сетями", – цитирует Лаврова ТАСС.

Ранее Лавров указал, что Украина обучает боевиков новым технологиям производства БПЛА на территории Сирии в координации с США. По его словам, это нужно для использования их в боевых действиях против ВС РФ в Сирийской Арабской Республике. Запад продолжает бить по территории Сирии, вдохновляя киевский режим на "аналогичную террористическую активность в российских регионах", подчеркнул министр.