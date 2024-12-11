Фото: телеграм-канал Privet-Rostov.ru-новости Ростов-на-Дону

Котельная повреждена после ракетной атаки в Таганроге Ростовской области, сообщила глава города Светлана Камбулова в своем телеграм-канале.

Речь идет о котельной, расположенной на улице Циолковского. В результате 27 многоквартирных домах остались без теплоснабжения. Специалисты планируют восстановить повреждения к 12:00.

В Таганроге проводится обследование территории в районе промышленного предприятия, поврежденного после ракетной атаки.

Будет обследована территория в радиусе одного километра. Граждан призвали сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

До этого врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщил, что Таганрог был атакован ракетами ВСУ. По его словам, пострадало промышленное предприятие, на его парковке сгорело 14 автомобилей. На данный момент проводится оценка ущерба. О пострадавших не сообщалось.