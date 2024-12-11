Эвакуация населения Енакиева в ДНР после атаки ВСУ проходит добровольно

Фото: ТАСС/МЧС России

Эвакуация населения одного из районов Енакиева в ДНР после атаки ВСУ проходит на добровольной основе. Об этом сообщил заместитель главы муниципального образования Енакиева Александр Деменков.

"В связи с постановлением администрации городского округа Енакиева о чрезвычайной ситуации организована эвакуация района ДСК", – приводит его слова РИА Новости.

Он подчеркнул, что эвакуация жителей добровольная, для них подготовлено безопасное место для отдыха, организовано питание. Деменков также подчеркнул, что МЧС, силовые структуры и медицинские службы приведены в полную готовность.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ дальнобойным оружием атаковали город Енакиево. Он заявил, что эвакуация гражданского населения проводится из зоны, прилегающей к месту атаки.

Пушилин также сообщил, что обошлось без пострадавших.