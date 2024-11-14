В 16 населенных пунктах подконтрольной Киеву части ДНР объявлена эвакуация

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Власти подконтрольной Украине части ДНР объявили обязательную эвакуацию "принудительным способом" семей с детьми в 16 населенных пунктах Волновахского района. Об этом заявили в областной администрации, передает ТАСС.

Эвакуировать собираются жителей населенных пунктов Великая Новоселка, Андреевка, Богатыря, а также Времовка, Зеленый Кут и Золотая Нива. Кроме того, под принудительную эвакуацию подпали села Константинополь, Новый Комар, Отрадное, Алексеевка, Славянка, Улаклы и Шевченково, город Новоукраинка, поселки Петропавловка и Разлив.

Ранее областная военная администрация Харьковской области объявила обязательную эвакуацию всех гражданских лиц из Купянска. Глава ОВА Олег Синегубов уточнил, что эвакуация пройдет в самом Купянске и еще трех общинах, которые находятся близ линии фронта.

Он пояснил, что такое решение продиктовано ухудшающейся военной ситуацией. Эвакуировать планируется более семи тысяч человек. Всех их вывезут в Харьков и населенные пункты других областей.