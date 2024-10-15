ТАСС: в Купянске объявили обязательную эвакуацию

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Областная военная администрация Харьковской области объявила обязательную эвакуацию всех гражданских лиц из Купянска. Об этом заявил глава ОВА Олег Синегубов в эфире украинского телемарафона, передает ТАСС.

Синегубов уточнил, что эвакуация пройдет в самом Купянске и еще трех общинах, которые находятся близ линии фронта. Он пояснил, что такое решение продиктовано ухудшающейся военной ситуацией.

Эвакуировать планируется более семи тысяч человек. Всех их вывезут в Харьков и населенные пункты других областей.

Ранее летчики Воздушно-космических сил России уничтожили переправу Вооруженных сил Украины (ВСУ) через реку Оскол в районе Гороховатки в Харьковской области. Российские военные нанесли удар с помощью авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). При этом в момент атаки транспорт украинских сил перевозил личный состав для проведения ротации.