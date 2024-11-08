Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России освободили за неделю шесть населенных пунктов в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Харьковской области, сообщает пресс-служба Минобороны.

Среди освобожденных территорий – Першотравневое в Харьковской области, Кременная Балка, Максимовка, Вишневое, Кураховка и Антоновка в ДНР.

Помимо этого, за неделю на линии боевого соприкосновения в плен сдались 47 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого бойцы освободили Леонидовку, Селидово, Горняк, Цукурино и Измайловку, после чего продолжили продвижение в глубину обороны украинских формирований.

Также группировка войск "Восток" ВС РФ освободила населенный пункт Ясная Поляна в ДНР. Этого удалось достичь в результате активных и решительных действий. Также российские военные поразили живую силу и технику двух бригад ВСУ.