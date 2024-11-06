ВС России освободили Максимовку и Антоновку в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска освободили населенные пункты Максимовка и Антоновка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает министерство обороны России.

"В ходе активных действий подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Максимовка ДНР", – отметили в оборонном ведомстве.

В министерстве уточнили, что Антоновка была освобождена в результате успешных наступательных действий подразделений "Южной" группировки войск.

Ранее Вооруженные силы России освободили село Вишневое в ДНР.

Также российские войска освободили Кураховку в ДНР и Першотравневое в Харьковской области. Першотравневое сумели занять военные из группировки войск "Запад". Кураховку, в свою очередь, освободили подразделения группировки войск "Центр".