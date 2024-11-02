ВС РФ освободили Кураховку в ДНР и Першотравневое в Харьковской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России (ВС РФ) освободили Кураховку в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Першотравневое в Харьковской области, сообщила пресс-служба российского министерства обороны.

Першотравневое сумели занять военные из группировки войск "Запад". Населенный пункт был освобожден в результате их успешных наступательных действий, указали в ведомстве.

Кураховку, в свою очередь, освободили подразделения группировки российских войск "Центр".

Накануне ВС РФ освободили населенный пункт Леонидовка в ДНР. После этого военнослужащие продолжили продвижение в глубину обороны украинских формирований. Бойцы группировки "Центр" также сумели освободить населенные пункты Селидово, Горняк, Цукурино и Измайловка.