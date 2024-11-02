02 ноября, 12:27Политика
ВС РФ освободили Кураховку в ДНР и Першотравневое в Харьковской области
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Вооруженные силы России (ВС РФ) освободили Кураховку в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Першотравневое в Харьковской области, сообщила пресс-служба российского министерства обороны.
Першотравневое сумели занять военные из группировки войск "Запад". Населенный пункт был освобожден в результате их успешных наступательных действий, указали в ведомстве.
Кураховку, в свою очередь, освободили подразделения группировки российских войск "Центр".
Накануне ВС РФ освободили населенный пункт Леонидовка в ДНР. После этого военнослужащие продолжили продвижение в глубину обороны украинских формирований. Бойцы группировки "Центр" также сумели освободить населенные пункты Селидово, Горняк, Цукурино и Измайловка.
ВС РФ освободили город Селидово в ДНР