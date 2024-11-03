03 ноября, 12:08Политика
Российская армия освободила село Вишневое в ДНР
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Вооруженные силы РФ освободили село Вишневое в ДНР. Министерство обороны России опубликовало ежедневную сводку о ходе спецоперации в своем официальном телеграм-канале.
Подразделения группировки войск "Центр" провели активные наступательные действия и взяли под контроль населенный пункт.
Кроме того, российские войска ударили по позициям противника в районах населенных пунктов Димитров, Петровка, Новоселидовка, Щербиновка, Дзержинск и Нелеповка.
Украинские силы за сутки потеряли на этом направлении более 500 солдат, танк, британский БТР Spartan и другую боевую технику.
Ранее ВС РФ освободили Кураховку в ДНР и Першотравневое в Харьковской области.
До этого сообщалось об освобождении населенного пункта Леонидовка в ДНР. После военнослужащие продолжили продвижение в глубину обороны украинских формирований. Бойцы группировки "Центр" также сумели освободить населенные пункты Селидово, Горняк, Цукурино и Измайловка.
ВС РФ освободили город Селидово в ДНР