Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы РФ освободили село Вишневое в ДНР. Министерство обороны России опубликовало ежедневную сводку о ходе спецоперации в своем официальном телеграм-канале.

Подразделения группировки войск "Центр" провели активные наступательные действия и взяли под контроль населенный пункт.

Кроме того, российские войска ударили по позициям противника в районах населенных пунктов Димитров, Петровка, Новоселидовка, Щербиновка, Дзержинск и Нелеповка.

Украинские силы за сутки потеряли на этом направлении более 500 солдат, танк, британский БТР Spartan и другую боевую технику.

Ранее ВС РФ освободили Кураховку в ДНР и Першотравневое в Харьковской области.

До этого сообщалось об освобождении населенного пункта Леонидовка в ДНР. После военнослужащие продолжили продвижение в глубину обороны украинских формирований. Бойцы группировки "Центр" также сумели освободить населенные пункты Селидово, Горняк, Цукурино и Измайловка.

