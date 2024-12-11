Пушилин сообщил, что ВСУ атаковали Енакиево в ДНР дальнобойным высокоточным оружием

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

ВСУ дальнобойным оружием атаковали окраины города Енакиева Донецкой Народной Республики, из зоны удара эвакуируют жителей. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

Пушилин подчеркнул, что обошлось без жертв.

Ранее сообщалось, что шесть жителей Горловки в ДНР ранены в результате атаки беспилотника на маршрутку. До этого украинский БПЛА атаковал автобус на территории Горловки. В результате пострадали девять человек. Ранения получили водитель и пассажиры, однако при ударе никто не погиб.