Район повреждения после ракетной атаки в Таганроге оцеплен

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В Таганроге проводится обследование территории в районе промышленного предприятия, поврежденного после ракетной атаки. Об этом сообщила глава администрации города Светлана Камбулова в своем телеграм-канале.

"Район повреждения оцеплен сотрудниками полиции. Будет проведено обследование территории в радиусе 1 километра", – написала она.

Камбулова также призвала граждан сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Ранее врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщил, что Таганрог был атакован ракетами ВСУ. По его словам, пострадало промышленное предприятие, на его парковке сгорело 14 автомобилей.

На данный момент проводится оценка ущерба. О пострадавших не сообщалось.