Удар по аэродрому в Таганроге был нанесен 6 американскими ракетами ATACMS

Фото: John Hamilton/U.S. Army via AP, file

Удар по военному аэродрому в Таганроге в Ростовской области был нанесен 6 американскими баллистическими ракетами ATACMS, сообщили в Минобороны РФ.

Две запущенные Украиной ракеты были сбиты ЗРПК "Панцирь", а остальные отклонены средствами радиоэлектронной борьбы.

Однако, добавили в оборонном ведомстве, из-за падения обломков есть пострадавшие среди личного состава военного объекта. Незначительные повреждения получили два здания на территории аэродрома, три военных автомобиля, а также гражданские авто на соседней стоянке.

"Данная атака западным дальнобойным оружием не останется без ответа, соответствующие меры будут приняты", – подчеркнули в министерстве.

Таганрог был атакован ракетами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 11 декабря. Тогда отмечалось, что обломки упали на одно из промышленных предприятий Таганрога, из-за чего сгорели 14 автомобилей. В частности, была повреждена котельная на улице Циолковского, из-за чего жители 27 многоквартирных домов временно оказались без тепла.

