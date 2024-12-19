Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Опасность ракетной атаки объявлялась в Севастополе. Об этом сообщал губернатор региона Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

Сигнал тревоги прозвучал для местных жителей 19 декабря в 14:28. Спустя 37 минут, в 15:05, опасность атаки была отменена.

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 84 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России в ночь на 19 декабря.

Больше всего дронов – 36 целей – были сбиты над Ростовской областью. Кроме того, подразделения ПВО уничтожили 21 БПЛА над Брянской областью, 14 – над Белгородской, 6 – над Воронежской, по три беспилотника были сбиты над Курской и Тамбовской областями и еще один – над Краснодарским краем.