Силы ПВО уничтожили за ночь 84 украинских беспилотника над регионами РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства ПВО уничтожили 84 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России в ночь на 19 декабря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Больше всего дронов – 36 целей – были сбиты над Ростовской областью. Кроме того, подразделения ПВО уничтожили 21 БПЛА над Брянской областью, 14 – над Белгородской, 6 – над Воронежской, по три беспилотника были сбиты над Курской и Тамбовской областями и еще один – над Краснодарским краем.

В результате атаки БПЛА в Ростовской области произошло возгорание нефтепродуктов на Новошахтинском заводе. На месте уже работают пожарные, которые ликвидируют огонь.

Кроме того, один человек пострадал после падения фрагментов дрона в одном из населенных пунктов под Ростовом. Ему уже оказали необходимую помощь.

Между тем в Воронежской области при воздушной атаке никто не пострадал, разрушения на земле не выявлены.