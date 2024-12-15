Ребенок погиб в результате атаки украинского БПЛА в Белгородской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Девятилетний ребенок погиб в Белгородской области в результате атаки беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в видеообращении в телеграм-канале.

Гладков уточнил, что его мама и семимесячная сестра находятся в больнице. Он выразил семье слова искреннего соболезнования.

Всем пострадавшим сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь.

По словам губернатора, Белгородская область за минувшие сутки была 37 раз атакована беспилотниками.

Ранее ребенок пострадал в результате обстрела украинскими войсками Новой Каховки в Херсонской области. Его доставили в местную больницу с осколочными ранениями ног.

Атака произошла поздно вечером 4 декабря. Также различные повреждения получил многоквартирный жилой дом. Были повреждены фасад, кровля здания и остекление оконных рам.

