Один человек погиб после атаки ВСУ на автобус в Херсонской области

Фото: телеграм-канал "Владимир Сальдо"

Один человек стал жертвой атаки ВСУ на автобус в Херсонской области. О последствиях вражеских действий рассказал пресс-секретарь главы региона Владимир Василенко.

"На трассе Голая Пристань – Новая Збурьевка в результате обстрела поврежден автобус. Погиб один человек, пострадали мужчина 1973-го и женщина 1975 года рождения", – передает ТАСС его слова.

Ранее ребенок пострадал в результате обстрела украинскими войсками Новой Каховки в Херсонской области. Атака произошла поздно вечером 4 декабря. Также различные повреждения получил многоквартирный жилой дом. Были повреждены фасад, кровля здания и остекление оконных рам.

По словам Василенко, пострадавшего ребенка 2009 года рождения доставили в больницу Каховки с осколочными ранениями ног.

