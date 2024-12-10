5 жителей РФ погибли за неделю из-за обстрелов ВСУ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пять мирных жителей погибли за минувшую неделю в разных регионах РФ в результате ударов со стороны Вооруженных сил Украины. Еще 45 человек пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника.

По его словам, больше всего в минувшую неделю ударам ВСУ подвергались гражданские объекты Херсонской области – больше 400 прилетов. Причем прицельные удары наносились по жилым домам и социальным центрам. Чаще всего обстрелам подвергались населенные пункты Новая Каховка, Каховка, Алешки, Горностаевка, Князе-Григоровка и Великая Лепетиха.

"За минувшую неделю от обстрелов нацистов пострадали 50 мирных жителей: ранены 45 человек, в том числе один несовершеннолетний, погибли 5 человек", – уточнил Мирошник.

Кроме того, за этот период ВСУ выпустили почти 1,3 тысячи боеприпасов по субъектам РФ, среди которых были 122 миллиметровые снаряды реактивных систем залпового огня, артиллерийские снаряды калибром 152 и 155 миллиметров , в том числе кассетного типа, мины и гранаты. Также украинские войска "активно" применяли ударные беспилотники и стрелковое оружие.

Больше всего инцидентов, связанных с дронами, фиксировалось в Курской, Белгородской и Брянской областях. Активность БПЛА была также зафиксирована в Ростовской, Рязанской, Калужской областях и Краснодарском крае.

Ранее сообщалось, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом в ночь на 9 декабря. На подлете к городу было уничтожено несколько воздушных целей. Информация о возможных пострадавших и каких-либо серьезных разрушениях не поступала.

За день до этого ВСУ атаковали четыре населенных пункта Белгородской области с помощью беспилотников. В результате падения обломков БПЛА в селе Таврово посечен забор на территории коммерческого объекта, а в селе Никольское пробита крыша надворной постройки.