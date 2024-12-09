Несколько воздушных целей сбиты на подлете к Белгороду

Фото: Министерство обороны РФ

Система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом в ночь на 9 декабря. На подлете к городу было уничтожено несколько воздушных целей. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

На данный момент информация о возможных пострадавших и каких-либо серьезных разрушениях не поступала.

"Все оперативные и аварийные службы работают. Подомовой обход будет проведен в светлое время суток", – добавил глава области.

Накануне ВСУ атаковали четыре населенных пункта Белгородской области с помощью беспилотников. В результате падения обломков БПЛА в селе Таврово посечен забор на территории коммерческого объекта, а в селе Никольское пробита крыша надворной постройки.

В ночь на 8 декабря средства ПВО уничтожили в общей сумме 46 украинских беспилотников самолетного типа над пятью регионами России: над Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской и Астраханской областями.