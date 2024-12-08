Силы ПВО уничтожили ночью 46 украинских дронов над регионами РФ

Фото: Министерство обороны РФ

Средства ПВО уничтожили в общей сумме 46 украинских беспилотников самолетного типа над пятью регионами России в ночь на 8 декабря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, 17 беспилотников были уничтожены над Белгородской областью, 12 – над Курской, 6 – над Воронежской, 7 – над Ростовской и еще четыре дрона были сбиты над Астраханской областью.

Власти Ростовской области уточнили, что в результате падения одного из дронов в районе Новошахтинска были разбиты стекла в магазинах. Предварительно, никто не пострадал, следы возгорания отсутствуют.

Ранее морская авиация России уничтожила шесть безэкипажных украинских катеров в акватории Черного моря.