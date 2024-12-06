ВС РФ уничтожили шесть безэкипажных катеров ВСУ в акватории Черного моря

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Морская авиация России уничтожила шесть безэкипажных украинских катеров в акватории Черного моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, катера были обнаружены и ликвидированы с 07:00 до 12:00 по московскому времени 6 декабря.

Ранее российская армия нанесла удар тремя авиабомбами ФАБ-250 по пункту временного месторасположения подразделения Нацгвардии Украины в населенном пункте Правдовка ДНР. В результате авиаудара украинский пункт был уничтожен, уточнили в МО России.

Кроме того, ВС РФ поразили военные аэродромы ВСУ и цех производства беспилотников самолетного типа. Как рассказали в Минобороны, российские военные нанесли удар по целям оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией.