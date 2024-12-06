Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

ВС РФ с помощью авиаудара тремя авиабомбами ФАБ-250 нанесли удар по пункту временного месторасположения подразделения Нацгвардии Украины в населенном пункте Правдовка ДНР. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России, опубликовав кадры объективного контроля.

В ведомстве напомнили, что ФАБ-250 обладают универсальными модулями планирования и коррекции.

Ранее удар из российской РСЗО "Торнадо" поразил пункт дислокации операторов беспилотников "Птах Мадьяра" ВСУ в Харьковской области. Как рассказали в МО РФ, операторы БПЛА находились в населенном пункте Журавка под Харьковом. В результате удара российские войска ликвидировали до 66 боевиков и до 10 автомобилей повышенной прочности.

Между тем экс-глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сказал, что у Украины нет средств, чтобы переломить ход конфликта с Россией. Он считает, что Киев проиграет при таком развитии событий.

