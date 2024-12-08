Два беспилотника были сбиты в районе Новошахтинска Ростовской области

Фото: 123RF/aapsky

Средства ПВО уничтожили два беспилотника в районе Новошахтинска в Ростовской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.

В результате падения одного из дронов были разбиты стекла в магазинах. Предварительно, никто не пострадал, следы возгорания отсутствуют.

"Силы и средства ПВО продолжают отражать воздушную атаку", – добавил Слюсарь.

В ночь на 6 декабря дежурные средства ПВО уничтожили 33 украинских беспилотника самолетного типа над регионами РФ, а также два безэкипажных катера в акватории Черного моря.

Ранее ребенок пострадал в результате обстрела украинскими войсками Новой Каховки в Херсонской области. Его доставили в больницу Каховки с осколочными ранениями ног.