Силы РФ уничтожили ночью 33 дрона ВСУ и два безэкипажных катера около Крыма

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства ПВО уничтожили 33 украинских беспилотника самолетного типа над регионами РФ в ночь на 6 декабря, заявили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, 14 дронов были сбиты над Воронежской областью, 11 беспилотников – над Курской, 7 – над Белгородской и еще 1 воздушная цель уничтожена над Крымом.

Помимо этого, экипажи Морской авиации Черноморского флота ликвидировали в акватории Черного моря два безэкипажных катера, следовавших в сторону Крыма.

Как сообщали власти Воронежской области, вражеские дроны были сбиты в пригороде Воронежа и нескольких районах региона. Предварительно, при воздушной атаке никто не пострадал, разрушения не выявлены.

Кроме того, вечером 4 декабря ребенок пострадал в результате обстрела украинскими войсками Новой Каховки в Херсонской области. Пострадавшего доставили в больницу Каховки с осколочными ранениями ног.