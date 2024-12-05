Два беспилотника уничтожены над Черным морем около Крыма

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Вечером 5 декабря средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над акваторией Черного море около Крыма. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Дроны ВСУ были уничтожены с 21:00 по 22:00 по московскому времени. С их помощью противник пытался совершить террористическую атаку по объектам в РФ, сообщили в ведомстве.

Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении 101 украинского дрона. Кроме того, силы ПВО сбили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства.

Еще один беспилотник ВСУ вечером 4 декабря атаковал центр Грозного, в результате чего задел крышу здания полка полиции спецназначения имени Ахмата Кадырова. В результате случившегося пострадали мирные граждане.