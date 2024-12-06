Несколько украинских беспилотников уничтожены в пригороде Воронежа

Фото: министерство обороны РФ

Силы ПВО и средства РЭБ обнаружили и уничтожили несколько украинских беспилотников в пригороде Воронежа и районах области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

Предварительно, при воздушной атаке никто не пострадал, разрушения не выявлены.

В Воронежской области сохраняется режим опасности атаки БПЛА. Гусев напомнил местным жителям, что не стоит приближаться к обломкам сбитых беспилотников в случае их обнаружения.

Вечером 5 декабря средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над акваторией Черного море около Крыма. Дроны ВСУ были уничтожены с 21:00 по 22:00 по московскому времени.

Ранее украинский БПЛА атаковал центр Грозного, в результате чего задел крышу здания полка полиции спецназначения имени Ахмата Кадырова.