Беспилотники ВСУ атаковали четыре населенных пункта Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Вооруженные силы Украины атаковали четыре населенных пункта Белгородской области с помощью беспилотников, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По предварительной информации, никто не пострадал. Российские силы ПВО сбили два дрона. В результате падения обломков БПЛА в селе Таврово посечен забор на территории коммерческого объекта, а в селе Никольское пробита крыша надворной постройки.

В селе Отрадное в результате сброса взрывного устройства с беспилотника повреждена кровля частного домовладения. В городе Шебекино FPV-дрон атаковал многоквартирный дом. Там повреждены кровля и фасад.

В ночь на 8 декабря средства ПВО уничтожили в общей сумме 46 украинских беспилотников самолетного типа над пятью регионами России. 17 беспилотников были уничтожены над Белгородской областью, 12 – над Курской, 6 – над Воронежской, 7 – над Ростовской и еще четыре дрона были сбиты над Астраханской областью.

Ранее морская авиация России уничтожила шесть безэкипажных украинских катеров в акватории Черного моря.