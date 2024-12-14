Ребенок погиб в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Ребенок стал жертвой украинской атаки в Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

"В поселке Майский в результате атаки БПЛА на жилой дом случилось самое страшное – погиб 9-летний ребенок. Трудно подобрать слова, чтобы сообщить такие новости и утешить родных и близких. Самые искренние и глубокие соболезнования семье погибшего мальчика", – сказал он.

От действий ВСУ пострадали мама мальчика и ее второй семимесячный ребенок. Женщину с травмой ноги доставят в городскую больницу №2 Белгорода, а маленькую девочку с контузией отвезут в детскую областную больницу.

Кроме того, в доме оказалась повреждена крыша, стены, окна, отделка и машина в гараже. Окна выбило и в соседнем доме, там также были повреждены забор и ворота.

Силы противовоздушной обороны отразили несколько атак БПЛА, в населенном пункте Репное пробита кровля и повреждено остекление.

Ранее ребенок пострадал в результате обстрела украинскими войсками Новой Каховки в Херсонской области. Его доставили в больницу Каховки с осколочными ранениями ног.

Атака произошла поздно вечером 4 декабря. Также различные повреждения получил многоквартирный жилой дом. Были повреждены фасад, кровля здания и остекление оконных рам.

