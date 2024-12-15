Житель села в Брянской области получил осколочные ранения после атаки дрона ВСУ

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Житель села Курковичи в Брянской области получил осколочные ранения после атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

"Украинские террористы атаковали с помощью дрона-камкадзе село Курковичи в Стародубском муниципальном округе", – написал он.

Богомаз уточнил, что в результате террористической атаки житель села получил осколочные ранения рук, ног и брюшной полости. Губернатор сообщил, что мужчина был доставлен в районную больницу, где ему оперативно оказали всю необходимую помощь.

Ранее ребенок пострадал в результате обстрела украинскими войсками Новой Каховки в Херсонской области. Его доставили в местную больницу с осколочными ранениями ног.

Атака произошла поздно вечером 4 декабря. Также различные повреждения получил многоквартирный жилой дом. Были повреждены фасад, кровля здания и остекление оконных рам.

