Нефтепродукты загорелись на заводе в Новошахтинске после атаки БПЛА

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Возгорание нефтепродуктов произошло на Новошахтинском заводе в Ростовской области в результате атаки беспилотников. Об этом рассказал врио главы региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

На место уже выехали аварийно-спасательные подразделения. Информация о возможных пострадавших при пожаре уточняется.

В ночь на 19 декабря средства ПВО в Ростовской области уже уничтожили семь вражеских дронов. Шесть БПЛА были сбиты над Таганрогом, еще один – в Батайске.

Накануне жилой дом загорелся в хуторе Малая Каменка Ростовской области в результате ракетной атаки. Осколки повредили окна и в доме на Речной улице. Во дворе здания на улице Карла Маркса был обнаружен еще один фрагмент ракеты, в связи с чем специалисты оцепили место.