18 декабря, 07:35Происшествия
Четыре украинских БПЛА сбили ночью над тремя регионами РФ
Фото: Министерство обороны РФ
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре украинских беспилотника самолетного типа над тремя российскими регионами в ночь на 18 декабря. Об этом заявили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, два БПЛА были сбиты над Белгородской областью, еще по одному дрону уничтожили в Брянской и Курской областях.
Ранее средства ПВО сбили в Грозном два беспилотника, еще один упал на территории ОМОНа "Ахмат-Грозный". В ответ на эту атаку ВКС России нанесли удары по объектам в Харькове. Были уничтожены около 200 военнослужащих ВСУ.
В свою очередь, глава Минобороны РФ Андрей Белоусов поручил в первоочередном порядке обеспечить защиту арсеналов и баз горюче-смазочных материалов (ГСМ) в зоне досягаемости средств поражения украинских войск.
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