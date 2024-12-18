Четыре украинских БПЛА сбили ночью над тремя регионами РФ

Фото: Министерство обороны РФ

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре украинских беспилотника самолетного типа над тремя российскими регионами в ночь на 18 декабря. Об этом заявили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, два БПЛА были сбиты над Белгородской областью, еще по одному дрону уничтожили в Брянской и Курской областях.

Ранее средства ПВО сбили в Грозном два беспилотника, еще один упал на территории ОМОНа "Ахмат-Грозный". В ответ на эту атаку ВКС России нанесли удары по объектам в Харькове. Были уничтожены около 200 военнослужащих ВСУ.

В свою очередь, глава Минобороны РФ Андрей Белоусов поручил в первоочередном порядке обеспечить защиту арсеналов и баз горюче-смазочных материалов (ГСМ) в зоне досягаемости средств поражения украинских войск.