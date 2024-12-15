Силы ПВО сбили два БПЛА в Грозном

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Средства ПВО сбили в Грозном два беспилотника, еще один упал на территории ОМОНа "Ахмат-Грозный", пострадавших нет. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он также отметил, что в ответ на эту атаку ВКС России нанесли удары по объектам в Харькове. Уничтожены около 200 военнослужащих ВСУ.

"ВКС России нанесли два удара "Искандером" по одному из объектов в Харькове, где располагались вэсушники 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады", – написал Кадыров.

Он также добавил, что последуют и избирательные удары по местам скопления ВСУ.

Ранее система ПВО отразила атаку дрона ВСУ над Туапсинским районом. Глава муниципалитета сообщил, что обошлось без пострадавших и разрушений.