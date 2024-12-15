ПВО сбила 15 БПЛА над территорией России за ночь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО России за ночь перехватили и уничтожили 15 украинских беспилотников. Об этом Минобороны РФ сообщает в телеграм-канале.

"Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 15 украинских беспилотных летательных аппаратов. Тринадцать БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря, и по одному БПЛА над территориями Курской и Белгородской областей", – заявили в оборонном ведомстве.

Ранее, за прошедшую ночь 14 декабря, российские ПВО уничтожили и перехватили еще 37 украинских БПЛА. Дроны удалось сбить не только над Курской и Брянской областями, но и над Кубанью и Орловской областью, а также акваторией Азовского моря.

До этого ВСУ атаковали четыре населенных пункта Белгородской области с помощью беспилотников. В результате падения обломков БПЛА в селе Таврово посечен забор на территории коммерческого объекта, а в селе Никольское пробита крыша надворной постройки.

