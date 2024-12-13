Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

ВСУ попытались ударить по Донецку дальнобойными ракетами, но вражескую атаку удалось отразить. Об этом глава ДНР Денис Пушилин заявил в своем телеграм-канале.

"Фрагменты сбитых ракет упали на территории Киевского района. Благодаря успешной работе средств ПВО жертв среди гражданского населения и существенных разрушений удалось избежать. Вследствие обстрела повреждено остекление нескольких многоквартирных домов", – уточнил глава республики.

Пушилин добавил, что в результате атаки оказались повреждены здание детского сада в Центрально-Городском районе Горловки и ЛЭП в Никитовском районе. Всего украинские силы предприняли шесть вооруженных атак. Противник использовал артиллерию калибром 227 миллиметров и 155 миллиметров.

Ранее ВСУ дальнобойным оружием атаковали окраины города Енакиева Донецкой Народной Республики, из зоны удара пришлось эвакуировать жителей. Во время атаки никто не пострадал.

До этого шесть жителей Горловки были ранены в результате удара беспилотника по маршрутке.

