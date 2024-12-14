За ночь сбиты 37 украинских БПЛА над четырьмя регионами РФ и Азовским морем

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО ВС РФ в течение ночи уничтожили и перехватили 37 украинских БПЛА над Кубанью, Курской, Брянской и Орловской областями, а также над акваторией Азовского моря. Об этом сообщает Минобороны России в телеграм-канале.

"По 12 БПЛА уничтожены и перехвачены над территориями Курской области и Краснодарского края, 7 БПЛА сбито над территорией Брянской области, 5 – над территорией Орловской области и 1 – над акваторией Азовского моря", – указано в сообщении.

Ранее этой ночью после массированной атаки беспилотников в Орловской области произошло возгорание топлива на объекте инфраструктуры. Губернатор региона Андрей Клычков рассказал, что оперативные службы находятся на месте и принимают меры по ликвидации последствий.

На данный момент возгорание на объекте топливной инфраструктуры было локализовано. О пострадавших не сообщалось.