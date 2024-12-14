Возгорание на объекте топливной инфраструктуры в Орловской области локализовано

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Возгорание на объекте топливной инфраструктуры в Орловской области, возникшее после атаки БПЛА, было локализовано. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем телеграм-канале

"Итоги ночной вражеской атаки – 11 БПЛА противника были уничтожены силами нашего ПВО над Орловской областью. На поврежденном объекте топливной инфраструктуры возгорание локализовано, оперативные службы ведут дополнительные работы по полному устранению последствий", – написал он.

Клычков уточнил, что обошлось без пострадавших.

Ранее этой ночью губернатор сообщил, что возгорание топлива произошло после массированной атаки беспилотников. Оперативные службы находятся на месте и принимают меры по ликвидации последствий.

Кроме того, этой ночью несколько беспилотников также были уничтожены в нескольких муниципалитетах Краснодарского края.