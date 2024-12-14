Беспилотники уничтожены ночью в нескольких муниципалитетах Краснодарского края

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Несколько беспилотников уничтожено в нескольких муниципалитетах Краснодарского края. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.

"В нескольких муниципалитетах края этой ночью уничтожили беспилотники, киевский режим снова пытался атаковать гражданские объекты Кубани", – написал он.

Губернатор добавил, что в станице Марьянской обломки одного из БПЛА упали на частный дом, повредив хозяйственные постройки и выбив окна. Обошлось без пострадавших.

Ранее мирный житель Белгородской области получил тяжелые ранения при атаке украинского беспилотника. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что мужчину с множественными осколочными ранениями головы и рук транспортируют в областную клиническую больницу для дальнейшего лечения, ему оказывается вся необходимая помощь.