Мирный житель Белгородской области получил тяжелые ранения при атаке БПЛА

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Белгородский район был атакован беспилотными летательными аппаратами ВСУ, в результате тяжело ранен один мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"Попутным транспортом из села Красная Нива в Октябрьскую РБ в тяжелом состоянии доставлен мужчина. У пострадавшего – множественные осколочные ранения головы и рук", – написал он.

Гладков уточнил, что мужчину транспортируют в областную клиническую больницу для дальнейшего лечения. Ему оказывается вся необходимая помощь.

Губернатор также сообщил, что в районе поселка Октябрьский атакой FPV-дрона повреждено здание коммерческого объекта, а над поселком Разумное системой ПВО был сбит беспилотник.

Ранее ВСУ атаковали четыре населенных пункта Белгородской области с помощью беспилотников. В результате падения обломков БПЛА в селе Таврово посечен забор на территории коммерческого объекта, а в селе Никольское пробита крыша надворной постройки.