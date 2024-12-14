Семь БПЛА уничтожено в Брянской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Семь украинских беспилотников сбиты в Брянской области силами ПВО. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

"Силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – написал он.

Богомаз уточнил, что обошлось без пострадавших и разрушений.

Ранее этой ночью после массированной атаки беспилотников в Орловской области произошло возгорание топлива на объекте инфраструктуры. Губернатор региона Андрей Клычков рассказал, что оперативные службы находятся на месте и принимают меры по ликвидации последствий.

До этого несколько беспилотников также были уничтожены в нескольких муниципалитетах Краснодарского края.