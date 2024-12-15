Силы ПВО отразили атаку ВСУ над Туапсинским районом Кубани

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Система ПВО отразила атаку дрона ВСУ над Туапсинским районом. Глава муниципального образования Сергей Бойко рассказал о происшествии в официальном телеграм-канале.

По его словам, обошлось без пострадавших и разрушений. Бойко выразил благодарность тем, кто обеспечивают защиту российских территорий.

За минувшую ночь средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 15 беспилотников над субъектами РФ.

До этого житель села Курковичи в Брянской области получил осколочные ранения после атаки украинского беспилотника. Мужчина был доставлен в районную больницу, где ему оперативно оказали всю необходимую помощь.

