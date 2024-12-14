Средства ПВО РФ сбили самолет ВСУ севернее Херсона

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Системы ПВО РФ сбили самолет ВСУ севернее Херсона. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь главы региона Владимир Василенко.

До этого губернатор Владимир Сальдо предупредил местных жителей об авиационной опасности. По его словам, оперативные службы были приведены в повышенную готовность

Глава области попросил граждан не поддаваться панике и быть осторожными.

Ранее ребенок пострадал в результате обстрела украинскими войсками Новой Каховки в Херсонской области. Его доставили в больницу Каховки с осколочными ранениями ног.

Атака произошла поздно вечером 4 декабря. Различные повреждения получил многоквартирный жилой дом. Были повреждены фасад, кровля здания и остекление оконных рам.

