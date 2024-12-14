Пять БПЛА уничтожены над Курской, Белгородской и Брянской областями и Черным морем

Фото: Министерство обороны РФ

Пять украинских БПЛА уничтожены над территорией России, пишет Минобороны РФ.

Так, в период с 21:30 до 22:30 по московскому времени, удалось сбить два дрона самолетного типа над Курской областью, а также по одному над Белгородской и Брянской областями. Еще один БПЛА уничтожен над акваторией Черного моря.

Ранее, за прошедшую ночь 14 декабря, российские ПВО уничтожили и перехватили еще 37 украинских БПЛА. Дроны удалось сбить не только над Курской и Брянской областями, но и над Кубанью и Орловской областью, а также акваторией Азовского моря.

