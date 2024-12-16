В России сформируют войска беспилотных систем

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Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов предложил в соответствии с поручением Владимира Путина сформировать в Вооруженных силах России новый род войск под названием "Войска беспилотных систем".

Их формирование, в случае положительного решения российского президента, завершится уже в третьем квартале 2025 года, уточнил глава оборонного ведомства на заседании коллегии Минобороны РФ.

О том, что в России планируется создание отдельного вида войск, специализирующегося на БПЛА, стало известно в конце ноября. Тогда Путин указывал на то, что Белоусов "хорошо понимает вопросы", связанные с беспилотниками, и вместе с профессиональными военными рассматривает возможности организации такой работы.

Глава Минобороны заявлял, что массовое применение беспилотников различного назначения стало значимым прорывом в тактике действий подразделений ВС РФ. Для подготовки расчетов БПЛА, развития приемов и способов применения дронов и внедрения новых вооружений специально создан Центр перспективных беспилотных технологий "Рубикон", отмечал он.

