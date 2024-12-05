Путин восхитился бойцами, которые сами создают БПЛА на передовой

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Владимир Путин признался, что российские солдаты, которые конструируют новые беспилотники прямо в зоне спецоперации, вызывают у него удивление и восхищение.

"Смотрите, что там у ребят происходит. Они прямо на линии боевого соприкосновения сами конструируют новые летательные аппараты и применяют их в боевых условиях", – рассказал президент на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Глава государства подчеркнул, что подобная ситуация говорит о наличии в РФ среды, которая способна генерировать в стране таких специалистов – "и мужественных, и героических, но в то же время хорошо подготовленных". При этом Путин предупредил, что нельзя снижать показатели данной среды.

"Если мы будем готовить меньше специалистов, то и в гражданской сфере, и в сфере обеспечения безопасности государства мы не будем решать те задачи, которые сегодня с помощью беспилотника решаются", – заключил президент.

Ранее Путин заявил о возможном выделении беспилотников в отдельный вид российских войск. Президент уточнил, что глава Минобороны РФ Андрей Белоусов "хорошо понимает вопросы", связанные с БПЛА, и вместе с профессиональными военными рассматривает возможности организации этой работы.

Российский лидер добавил, что, когда получает или слушает устные доклады, удивляется, что в зоне спецоперации, рискуя собой, оказались люди с хорошей инженерной подготовкой, которые прямо на месте "чудеса совершают".