Путин заявил о возможном выделении беспилотников в отдельный вид российских войск

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В России думают над выделением беспилотников в отдельный вид войск. Об этом заявил Владимир Путин, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Президент уточнил, что глава Минобороны РФ Андрей Белоусов "хорошо понимает вопросы", связанные с БПЛА, и вместе с профессиональными военными рассматривает возможности организации этой работы.

Между тем ВС РФ успешно наступают на линии боевого столкновения в зоне СВО и будут постепенно занимать новые позиции, указал Путин. По его словам, российские военные научились молниеносно реагировать на изменения в зоне боевых действий.

Российский лидер добавил, что, когда получает или слушает устные доклады, удивляется, что в зоне спецоперации, рискуя собой, оказались люди с хорошей инженерной подготовкой, которые прямо на месте "чудеса совершают".

Ранее Путин сообщил, что наносить удары гиперзвуковой ракетой по небольшим объектам не имеет смысла. Это, с его слов, как "из пушки палить по воробьям".

Он еще раз напомнил, что Россия имеет право применить все доступные средства, в частности российскую гиперзвуковую ракетную систему "Орешник", в том числе для ударов по центрам принятия решений в Киеве.