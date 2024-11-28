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28 ноября, 13:52

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Путин: за два дня РФ запустила 100 ракет по Украине в ответ на удары вглубь России

РФ запустила 100 ракет по Украине в ответ на удары вглубь России – Путин

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Владимир Путин заявил, что за последние два дня Россия запустила 100 ракет и 466 беспилотников по территории Украины в ответ на постоянные удары западными ракетами вглубь территории страны.

Также глава государства отметил, что минувшей ночью ВС РФ нанесла комплексный удар 90 ракетами и 100 беспилотниками по Украине, в ходе которого удалось поразить 17 целей – "военные объекты, объекты оборонной промышленности и системы их обеспечения".

Ранее Путин заявил, что Киев не раз пытался атаковать цели государственной важности в Москве и Санкт-Петербурге. В ответ на это Минобороны и Генштаб РФ в данный момент подбирают цели для поражения на территории Украины, отметил российский лидер.

По его словам, это могут быть военные объекты, предприятия оборонной промышленности или центры принятия решений в Киеве.

Госдеп США подтвердил, что Байден разрешил Украине наносить удары дальнобойным оружием по территории России.

Позже в ответ на удары Украины западными ракетами ATACMS и Storm Shadow по военным объектам в Курской и Брянской областях Россия нанесла удар баллистической ракетой "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении по заводу "Южмаш" в Днепропетровске.

Президент РФ заявил, что таким образом прошло испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности. Цель пуска ракеты была достигнута – все боевые блоки достигли объекта поражения.

Работа над такими ракетными системами "Орешник" имеет важное значение для РФ

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