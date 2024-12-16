Белоусов поручил обеспечить защиту арсеналов в зоне досягаемости ВСУ

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Защиту арсеналов и баз горюче-смазочных материалов (ГСМ) в зоне досягаемости средств поражения Вооруженных сил Украины (ВСУ) необходимо обеспечить в первоочередном порядке. Об этом заявил глава Минобороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства, передает ТАСС.

Министр уточнил, что в кратчайшие сроки уже приняты первоочередные меры. Так, ликвидированы места открытого горения, проведена маскировка, созданы мобильные огневые группы и налажена система взаимодействия с системой противовоздушной обороны (ПВО), перечислил Белоусов.

Ранее глава Минобороны России назвал массовое применение БПЛА различного назначения значимым прорывом в тактике действий российской армии. По его словам, для подготовки расчетов беспилотников и внедрения новых вооружений специально создан Центр перспективных беспилотных технологий "Рубикон".

Белоусов также предложил Владимиру Путину сформировать новый род войск под названием "Войска беспилотных систем". Если глава государства одобрит инициативу, то формирование войск завершится в третьем квартале следующего года.